Следственне органы СК РФ по Астраханской области возбудили уголовное дело по факту покушения на доведение до самоубийства несовершеннолетней в отношении администратора "групп смерти" Филиппа Будейкина, более известного в интернете под прозвищем Филипп Лис, арестованного ранее в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, весной 2016 года некое лицо, используя псевдоним Филипп Лис, в закрытой группе в соцсети "ВКонтакте" размещало аудиозаписи, темы обсуждений и высказывания, пропагандирующие тематику суицида, пояснили в пресс-службе регионального СК.

"В указанный период со своего аккаунта "Филипп Лис" в социальной сети "ВКонтакте" он направлял 16-летней жительнице Астрахани сообщения с призывом к суициду. Преступление не было доведено до конца, так как оно было предотвращено сотрудниками УФСБ России по области", — подчеркнули в ведомстве.

В СК по Астраханской области добавили, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в ведомстве пояснили, что в дальнейшем уголовное дело будет передано в СК РФ по городу Санкт-Петербургу для соединения в одном производстве с ранее возбужденным уголовным делом.

В ноябре прошлого года Будейкину предъявили официальное обвинение в подстрекательстве подростков к самоубийству. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы на срок до трех лет. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания Будейкина под стражей до середины мая.

На данный момент следствием установлены 15 участников "группы смерти", которые совершили суициды в различных регионах РФ, последовательно выполняя требования администраторов интернет-сообществ. Одним из требований было удаление переписки с администратором до самоубийства. Самоубийства еще пятерых ребят не состоялись.

Сам Будейкин все обвинения отрицает, утверждая, что "задания" участникам "групп смерти" он не выдавал и ни разу не общался с теми, кто покончил жизнь самоубийством. "Никаких доказательств моей причастности к совершенным суицидам нет", — говорилось на странице Филиппа Лиса.

Согласно материалам дела, с декабря 2013-го по май 2016 года было создано восемь виртуальных сообществ с закрытым доступом. Чтобы стать членами клуба, участники проходили в интернете квест-игру.