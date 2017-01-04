"Какой анахронизм? Многим странам состоять в НАТО просто выгодно, выгодно экономически, политически, потому что не нужно строить самостоятельную внешнюю политику, достаточно присоединиться к общей", — заявил в интервью "Интерфаксу" директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, отвечая на вопрос о том, по-прежнему ли в Москве считают НАТО реликтом и анахронизмом холодной войны.

При этом он отметил, что НАТО — "это реальность, это военный фактор, и поэтому одними заклинаниями здесь не обойдешься". "С НАТО надо выстраивать нормальные отношения и возобновить то, что было", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Келин пояснил, что "есть масса причин, по которым государства, особенно небольшие, предпочитают состоять в такой организации". "Нет необходимости создавать оборону по всему периметру страны. Допустим, той же Бельгии не нужно иметь самостоятельные военно-морские силы, авиацию, ПВО. Речь идет о разделении труда, что гораздо дешевле. Одна страна содержит, скажем, два фрегата и четыре истребителя. А соседняя выполняет другие боевые задачи", — отметил дипломат.

Собеседник агентства считает, что, "конечно же, дешевле состоять в таком военном союзе, чем самостоятельно строить оборону по всему азимуту". "И, действительно, невозможно убедить страны-члены в том, что из НАТО надо выходить, что это анахронизм, потому что чисто рациональные резоны перевешивают", — подчеркнул Келин.

Отметим, что эти заявления сделаны на фоне дипломатических игр между РФ и США: 2016 год завершился скандалом, в ходе которого 35 российских дипломатов были изгнаны администрацией президента Барака Обамы из Вашингтона и Сан-Франциско. Однако в ответ на это президент РФ Владимир Путин неожиданно решил не спешить с ответной высылкой американских дипломатов, чем вызвал похвалу избранного президента США Дональда Трампа. Как известно, в России с приходом Трампа связывают особые надежды, рассчитывая, что какая-то часть "антроссийских" указов его предшественника будет отменена после церемонии инаугурации.

Отношения между Россией и НАТО переживают не лучшую свою фазу с тех пор, как три года назад начался украинский кризис: за это время количество новой военной техники НАТО, в частности в Прибалтике, удвоилось. За следующие два года военно-техническая мощь вырастет еще в два раза, полагают эксперты. В декабре министр обороны РФ Сергей Шойгу раскритиковал Североатлантический альянс за то, что вместо объединения усилий по борьбе с терроризмом он объявил Россию главной угрозой и продолжает наращивать военный потенциал у российских границ. Ранее в прошлом месяце глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что, в частности, Черногорию "судорожно втаскивают в ряды НАТО" до истечения мандата администрации Барака Обамы. "Всем понятна неприглядность таких усилий", — отметил министр (цитата по ТАСС).