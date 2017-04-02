Представитель РПЦ подчеркнул, что во время Октябрьской революции "были жертвы, а были палачи". "Именами палачей нельзя называть улицы и площади, имена террористов и революционеров не должны увековечиваться (…), мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение", — заявил он.

В то же время с решением о захоронении тела Ленина в России "опоздали уже на четверть века", считает митрополит. "Вот когда памятник Дзержинскому с площади Дзержинского убирали, вот тогда же надо было и вынести тело Ленина из мавзолея", — сказал он. Представитель церкви добавил, что "нужно дождаться того момента, когда вокруг этого вопроса в обществе будет согласие".

"Мавзолей и мумифицированное тело — это тот реликт прошлого, от которого давно следовало бы отказаться", — заметил митрополит. При этом, по его словам, Ленина "нельзя погребать по православным обрядам и традициям, потому что он был вероотступником, богохульником, (…) сам себя отлучил от церкви". "Поэтому его следует погребать по тому обряду, который он заслужил", — подчеркнул Иларион.

В марте Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) призвал освободить Красную площадь от "останков главного гонителя и мучителя XX века", что должно послужить "одним из символов примирения русского народа с Господом". В ответ зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что призывы убрать тело Ленина из Мавзолея не соответствует православным канонам.

В апреле 2016 года ВЦИОМ провел среди россиян опрос, нужно ли хоронить вождя Октябрьской революции. 60 процентов респондентов ответили положительно, 36 процентов торопят с этим властей, а 24 процента предлагают подождать, пока уйдет последнее поколение людей, которым Ленин был дорог.