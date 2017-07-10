Суд Сальвадора вынес приговор 19-летней Эвелин Беатрис Эрнандес Крус, которая признана виновной в детоубийстве. Девушке-школьнице предъявили обвинение после того, как она подверглась изнасилованиям и забеременела.

Потерпевшая жительница Сальвадора не встала на учет и не стремилась сохранить нежеланного ребенка, считает суд. По решению Фемиды, Крус проведет за решеткой 30 лет, пишет The Guardian. Суровый приговор ей зачитала судья женского пола.

Эвелин Крус проживает в одном из сел. Под следствием она оказалась после того, как 6 апреля 2016 года в возрасте 18 лет родила в туалете больницы ребенка, находясь на 32-й неделе беременности.

Младенца девушка оставила в уборной больницы. Когда тело новорожденного нашли полицейские, он был уже мертв. Крус арестовали и она неделю провела в наручниках на больничной койке. Девушке поставили диагноз: тяжелая форма анемии и инфекционное заболевание мочевых путей. Выяснилось, что в течение нескольких месяцев Крус неоднократно подвергалась изнасилованию со стороны одного из членов преступной группировки.

Судмедэксперты не смогли установить, умер ли младенец в утробе матери или же после родов. Сальвадорские следователи выяснили, что Крус не вставала на учет по беременности и не наблюдалась у врачей. Суд трактовал такое поведение девушки как преступное и вызванное желанием убить ребенка. Под подозрение как возможная соучастница попала и мать Эвелин.

Сама Эрнандес уверяет, что не догадывалась о своей беременности. Якобы школьница поняла причину своего недомогания только после того, как у нее начались схватки и мать отвезла девушку в больницу с острыми болями в животе и в области таза.

По словам адвокатов Крус, девушка считала, что у нее болит желудок. Они также подвергли сомнению результаты судмедэкспертизы, согласно которой в бронхах погибшего ребенка был обнаружен первородный кал (меконий). Это свидетельствует в пользу версии, что мать утопила новорожденного в туалете.

Защитники добавили, что полицейские "наследили" на месте происшествия, а также провели первичные манипуляции с телом младенца, помыв его, пишет elsalvador.com. Это нельзя было делать ни в коем случае.

Сальвадор входит в пятерку стран, где любые формы аборта считаются преступлением. Женщинам запрещено избавляться от плода даже в том случае, если зачатие произошло в результате изнасилования, кровосмесительной связи или если роженице грозит смертельная опасность по медицинским показателям. Десятки жительниц Сальвадора оказались в тюрьме из-за прервавшейся беременности.

Закон о запрете абортов был принят в Сальвадоре 20 лет назад. Это было сделано без проведения широкой общественной дискуссии и выслушивания экспертов из медицинского сообщества. Лоббировали принятие закона представители католической церкви.