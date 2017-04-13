В Самаре сотрудники областного управления ФСБ задержали украинского шпиона, передают РИА "Новости", ТАСС и "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Сотрудники ФСБ провели операцию совместно с полицией. Задержан 27-летний агент аппарата подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ). Во время допроса молодой человек признался, что занимался визуальной разведкой объектов военной и транспортной инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой народной республике, а также в Ростовской и Самарской областях и вел фото- и видеосъемку.

"По нашим данным, в октябре и ноябре-декабре 2016 года задержанный по заданию ГУР МОУ выезжал в Ростов-на-Дону для осуществления визуальной разведки за объектами транспорта", — рассказал собеседник агентств. Подозреваемый приехал на авто- и железнодорожный вокзалы. Его интересовали схемы зданий, места расположения сотрудников охраны, полиции и видеокамер, а также пропускной режим на входах и выходах. Эти данные он передал в Минобороны Украины.

Задержанному "неоднократно поручались задания по сбору информации о военных объектах ополчения ДНР, в том числе в населенных пунктах Донецк и Ясиноватая, используемых ополчением вооружении и военной техники", цитирует ТАСС анонимного источника. Касательно выездов в Ростов-на дону речь идет, по данным ТАСС, о конце 2016 года.

По версии силовиков, в Самаре мужчина также занимался сбором сведений об обстановке на железнодорожном вокзале, однако его задержали полицейские. Сейчас решается вопрос о выдворении его с территории России и запрете на въезд в страну в течение десяти лет.

Сайт 63.ru опубликовал видео допроса задержанного со ссылкой на Управление ФСБ по Самарской области.

"Интерфакс" отмечает, что задержанный занимался сбором сведений по железнодорожному вокзалу Самары в течение шести часов.

По информации агентства, молодой человек будет затем депортирован в ДНР, где им займутся местные следователи. "Сейчас его отправят в ДНР, формально — на Украину, по сути — не совсем на Украину, чтобы там местные следователи с ним разбирались: просто ли он смотрел расположение воинских частей или, может быть, был наводчиком огня", — пояснил источник.

В ноябре 2016 года в Севастополе был задержан за шпионаж в пользу Украины бывший военнослужащий штабе Черноморского флота, капитан второго ранга Леонид Пархоменко. Его обвинили в том, что он по заданию Минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности флота. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Кроме того, ранее в том же месяце российские силовики задержали еще пять украинских шпионов — также в Крыму.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда назвал действия российских спецслужб ответом на провокации Украины.