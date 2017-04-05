Совместная операция сотрудников СКР, ФСБ и МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии была проведена в среду, 5 апреля.
Как сообщается, задержанные приехали в Россию на заработки. Параллельно с этим они вовлекали в основном своих соотечественников в незаконные вооруженные формирования. Им предлагали участвовать в боевых действиях, в том числе на территории иностранных государств.
В ходе обысков в местах проживания подозреваемых изъята экстремистская литература. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения.
"СКР тщательно проверит все контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метрополитене", — отмечается в пресс-релизе.
4 апреля Следственный комитет объявил, что теракт в поезде петербургского метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" совершил смертник Акбаржон Джалилов. Он родом из Киргизии. Его генетические следы также были обнаружены на оставленной на станции "Площадь Восстания" сумке, в которой была вторая бомба (ее удалось обезвредить).
3 апреля в результате взрыва в третьем вагоне поезда погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.