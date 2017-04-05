В Санкт-Петербурге задержали группу из шести граждан Средней Азии, подозреваемых в вербовке соотечественников для осуществления терактов в интересах группировок "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР), поступившем в редакцию "Ленты.ру".

Совместная операция сотрудников СКР, ФСБ и МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии была проведена в среду, 5 апреля.

Как сообщается, задержанные приехали в Россию на заработки. Параллельно с этим они вовлекали в основном своих соотечественников в незаконные вооруженные формирования. Им предлагали участвовать в боевых действиях, в том числе на территории иностранных государств.

В ходе обысков в местах проживания подозреваемых изъята экстремистская литература. Возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). В настоящее время решается вопрос об аресте задержанных и предъявлении им обвинения.

"СКР тщательно проверит все контакты задержанных, но следует сразу отметить, что на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метрополитене", — отмечается в пресс-релизе.

4 апреля Следственный комитет объявил, что теракт в поезде петербургского метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" совершил смертник Акбаржон Джалилов. Он родом из Киргизии. Его генетические следы также были обнаружены на оставленной на станции "Площадь Восстания" сумке, в которой была вторая бомба (ее удалось обезвредить).

3 апреля в результате взрыва в третьем вагоне поезда погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.