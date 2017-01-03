"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом", — сказал Ткачук, комментируя слова политика о референдуме в Крыму. Он добавил, что решение судьбы Ле Пен зависит от МИД Украины.

Ранее 3 января лидер "Национального фронта", которая намерена участвовать в выборах президента Пятой республики, заявила, что не считает плебисцит о присоединении Крыма к России незаконным. "Состоялся референдум, жители Крыма захотели присоединиться к России. Я не вижу оснований для того, чтобы ставить этот референдум под сомнение", — сообщила Ле Пен.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве подчеркивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.