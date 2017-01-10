Разработчики законопроекта выступают за введение санкций против лиц и организаций, которые сотрудничают с российскими силовыми структурами, включая ФСБ и Главное управление (бывшее ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России. Кроме того, авторы документа предложили закрепить на законодательном уровне положения указа президента США Барака Обамы о введении санкции против лиц, причастных к "вредоносной активности в киберпространстве", которая угрожает национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Сенаторы также выступают за введение запрета на выдачу американских виз и арест активов лиц, причастных к подрыву кибербезопасности США. Предполагается ввести ограничения и в отношении тех, кто оказывает финансовую и материальную поддержку хакерам.

Помимо этого, санкции также предлагается наложить на энергетический сектор России в связи с ситуацией на Украине и в Сирии. Законопроект предусматривает введение ограничительных мер на инвестиции в проекты в сфере гражданской атомной энергетики, которые реализует РФ, а также запрет на участие в строительстве российских трубопроводов. Кроме того, возможно наложение ограничений на участие в разработке российских нефтяных и газовых месторождений в случае, если сумма инвестиций превышает 20 миллионов долларов.

США и третьим странам предлагается ограничить участие в приватизации российских госактивов или покупке гособлигаций РФ. Лицам, которые, по мнению Соединенных Штатов, несут ответственность за нарушения прав человека на территории, "оккупированной или контролируемой Россией", также предлагается не выдавать американские визы.

Кроме того, законопроект накладывает запрет на любые действия, означающие "признание суверенитета России над Крымом" или независимости Абхазии и Южной Осетии, а также закрепляет введенные ранее санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Ранее 10 января сообщалось, что конгрессмены и сенаторы предложили создать спецкомиссию по расследованию вмешательства российских хакеров в процесс выборов президента США, а также ввести против России новые "всеобъемлющие" санкции.

29 декабря власти Соединенных Штатов приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали "ответом на притеснения американских дипломатов в Москве со стороны российских властей". Помимо этого, президент США ввел санкции против ФСБ, ГРУ, еще ряда организаций, а также нескольких физических лиц, объяснив это кибератаками на избирательную систему Соединенных Штатов со стороны России. Москва обвинения в причастности к хакерским атакам отвергает.