"Президент Трамп выступил с действительно хорошей речью в Польше, но у него, по моему мнению, была катастрофическая встреча с президентом [России Владимиром] Путиным. 2 часа и 15 минут встречи. [Госсекретарь США Рекс] Тиллерсон и Трамп готовы простить и забыть, когда речь идет о кибератаках на американские выборы в 2016 году", — заявил Грэм.

Также сенатор добавил, что тема России для Трампа — "слепая зона", в которой он не разбирается. Грэм уверен, что тактика "простить и забыть" в части кибератак только придаст сил российскому президенту.

Ранее экс-директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Трамп уступил Путину. "Не думаю, что он (Трамп. — "Газета.Ru") демонстрирует хорошие навыки в заключении сделок, когда дело касается мистера Путина", — сказал Бреннан.

Экс-глава ЦРУ также раскритиковал Трампа за то, что он назвал "честью" встречу с человеком, который "совершил покушение на наши выборы".