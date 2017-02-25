Не менее шести смертников подорвали себя возле военных учреждений в сирийском Хомсе. Среди погибших мнорго военных и сотрудников спецслужб.

Более 40 человек погибли в субботу, 25 февраля, в сирийском городе Хомс в результате серии самоподрывов, осуществленных смертниками. Взрывы прогремели вблизи военных учреждений, среди погибших много военнослужащих сирийской армии и сотрудников спецслужб, в том числе занимавших высокие посты. По некоторым данным, среди погибших - начальник отделения военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль.

Источники говорят по меньшей мере о шести смертниках. Ответственность за теракты взяла на себя группировка "Фронт ан-Нусра", сообщает агентство AFP. Летом 2016 года группировка, ранее считавшаяся сирийским подразделением "Аль-Каиды", объявила о разрыве с этой джихадистской организацией и поменяла название на "Джебхат Фатх аш-Шам".

"Фронт ан-Нусра" воюет в Сирии против правительственных войск, время от времени объединяясь с разными повстанческими группировками. Хомс - третий по величине город Сирии - находится в 186 километрах от Дамаска и является стратегически важным для властей страны. На данный момент в нем проживают около 50 тысяч человек. В декабре 2016 года город покинули последние отряды оппозиции - город полностью перешел под контроль правительственных войск.