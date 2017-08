В Шотландии найден еж, раздувшийся до размеров шара

Ученые не знают, от чего именно раздувает ежей, но у них есть несколько предположений. Так, например, причиной может стать удар, нанесенный человеком или лошадью или столкновение с машиной. У ежей короткая трахея, в верхней части которой находится голосовая щель, которая открывается и закрывается, когда еж дышит.

Если удар происходит в тот момент, когда голосовая щель открыта, то воздух просто выходит из легких наружу. Но если голосовая щель закрыта, воздуху некуда деваться. Это влечет за собой разрывы ткани легких и выход воздуха за их пределы. Разрывы работают как односторонние клапаны, с каждым новым вдохом пропуская воздух наружу.

В случае сильных повреждений нагнетание воздуха за пределами легких может привести к гибели животного. Но даже если повреждения не слишком серьезные, еж, скорее всего, погибнет — раздувшись, он не сможет сворачиваться в клубок для защиты. На то, чтобы "сдуть" ежа, может уйти до двух суток.

Для того чтобы спасти найденного ежа, ветеринары сделали у него на спине четыре сантиметровых разреза, через которые выходил воздух. Их придется оставить открытыми на несколько дней, пока не восстановятся травмированные легкие, иначе ежа снова раздует. Пока что животное чувствует себя хорошо и идет на поправку.



Foto: Colin Seddon/Scottish Society for the Prevention of Cruelty to Animals