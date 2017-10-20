Министры много раз заявляли, что не поддерживают родителей, использующих физическое наказание в отношении детей, однако о планах законодательных запретов не рассказывали.

Но вскоре все изменится — депутат парламента от Шотландской партии зеленых Джон Финни внес соответствующий законопроект, который, как ожидается, будет принят — министры шотландского правительства уже заявили, что намерены воплощать его в жизнь.

Согласно предложениям Финни, которые обсуждались все лето, дети получат такую же правовую защиту, как и взрослые.

Сейчас шотландские родители с правовой точки зрения могут в свое оправдание сказать, что физическое насилие в отношении ребенка было "оправданным". Хотя использовать для физического наказания какие-либо предметы или бить ребенка по голове запрещено и сейчас.

"Равная защита"

Таких запретов нет в Англии, Уэльсе или Северной Ирландии. Родителям разрешается использовать "разумное наказание".

Однако им могут предъявить обвинения, если на теле ребенка есть синяки, отеки, порезы, ссадины или царапины, появившиеся в результате применения силы. В Уэльсе сейчас идет консультация по поводу законодательного запрета физического наказания детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Англии Энн Лонгфилд назвала устаревшей норму закона, при которой родители не несут ответственности за физическое наказание детей.

"Закон нужно менять в соответствии с убеждениями большинства родителей, что бить детей нельзя, и что есть более эффективные методы поощрения хорошего поведения", — заявила она.

С ней согласилась и детский омбудсмен в Уэльсе Салли Холланд, добавив, что она разочарована тем, что правовое оправдание для таких действий родителей еще существует в Соединенном Королевстве.

Финни внес законопроект в шотландский парламент с комментарием, что практику "оправданного наказания" необходимо остановить и дать детям равную защиту от насилия со взрослыми.

"Мы не можем считать Шотландию лучшим местом для воспитания детей, пока наш закон дает им меньше всех в обществе защиты от насилия", — заявил Финни.

Законодательный запрет на шлепки поддержала ООН, ученые и благотворительные фонды и бывший шотландский уполномоченный по правам детей Том Бэйли. Законопроект Финни поддержали шотландские полицейские и совет округа Скоттиш-Бордерс.

Шотландское Общество по предупреждению жестокого обращения с детьми назвало этот шаг "началом пути навстречу справедливости и равенству для детей".

Однако этот шаг одобрили не все. Священник свободной церкви Шотландии Дэвид Робертсон в программе Би-би-си "Доброе утро, Шотландия" посетовал на то, что из-за запрета даже хороших родителей могут обвинить в преступлении за то, что просто шлепнут ребенка по руке.

Некоммерческая организация Be Reasonable в Уэльсе собирает подписи против законопроекта, утверждая, что в нем легкий шлепок приравнивается к избиению детей. Инициаторы утверждают, что с помощью закона власти вмешиваются в то, как родители предпочитают воспитывать своих детей.

"Негативные эффекты"

"Шотландское правительство не против таких предложений, хотя это и не наша инициатива", — заявила первый министр Шотландии Никола Стерджен.

В отзыве шотландского правительства говорится: "Мы поддержим законодательные инициативы Джона Финни по запрету всех форм физических наказаний".

"Мы считаем, что физическое наказание может иметь негативный эффект, который длится больше, чем физическая боль. Мы поддерживаем позитивное воспитание", — заявили шотландские власти.

Трудовая партия Шотландии назвала запрет правильным.

В поддержку своей инициативы Финни добавил, что физическое наказание детей признано незаконным уже в 52 странах, и его предложения позволят детям расти в здоровой среде и строить более крепкие отношения друг с другом и с родителями.

Соединенное Королевство — одна из четырех европейских стран, которые не ввели законодательный запрет физического наказания детей.