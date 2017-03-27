Авария, сообщает телеканал SVT, произошла поздно вечером 26 марта. Колонна военной техники двигалась по льду через озеро Лул-Альтер. Гусеничная машина SV90 оказалась на такой глубине, что поверхность воды оказалась на одном уровне с верхушкой башни.
К месту происшествия были направлены четыре машины скорой помощи, спасатели и водолазы. Одному из людей, находившихся в танке, удалось выбраться. А водителя смогли извлечь только спустя четыре часа. В официальном заявлении от имени командования говорится, что врачи констатировали смерть 23-летнего военнослужащего.
Издание Norrbottens Kurien уточняет, что пять человек, участвовавших в спасательной операции, были госпитализированы с переохлаждением.
Как отмечается, в районе, где произошла трагедия, отсутствуют сносные дороги. Помимо того, могла иметь место навигационная ошибка.
Военные учения "Зима-2017" проходят в лене Норрботтен с конца февраля. В них задействованы егерский батальон, артиллерийский и механизированный батальоны, а также авиация и логисты. Всего в тренировках принимают участие 1200 человек.