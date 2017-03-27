В Швеции около города Боден на севере страны во время военных учений провалился под лед танк. Одному из военных, находившихся в гусеничной машине, удалось спастись. Водителя достали только через четыре часа, он погиб от переохлаждения.

Авария, сообщает телеканал SVT, произошла поздно вечером 26 марта. Колонна военной техники двигалась по льду через озеро Лул-Альтер. Гусеничная машина SV90 оказалась на такой глубине, что поверхность воды оказалась на одном уровне с верхушкой башни.

К месту происшествия были направлены четыре машины скорой помощи, спасатели и водолазы. Одному из людей, находившихся в танке, удалось выбраться. А водителя смогли извлечь только спустя четыре часа. В официальном заявлении от имени командования говорится, что врачи констатировали смерть 23-летнего военнослужащего.

Издание Norrbottens Kurien уточняет, что пять человек, участвовавших в спасательной операции, были госпитализированы с переохлаждением.

Как отмечается, в районе, где произошла трагедия, отсутствуют сносные дороги. Помимо того, могла иметь место навигационная ошибка.

Военные учения "Зима-2017" проходят в лене Норрботтен с конца февраля. В них задействованы егерский батальон, артиллерийский и механизированный батальоны, а также авиация и логисты. Всего в тренировках принимают участие 1200 человек.