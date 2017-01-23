По предварительным данным, изнасилование было совершено рано утром 22 января в одной из квартир. Потерпевшая находилась в полуобморочном состоянии и не могла оказать сопротивления.

Видеотрансляция изнасилования велась в закрытой группе Facebook, насчитывающей 60 тысяч членов. Среди них оказалась 21-летняя Жозефина Лундгрен, которая и сообщила в полицию о произошедшем.

По словам свидетельницы, на опубликованных кадрах один из злоумышленников раздел жертву, а потом лег на нее сверху. А в конце записи мужчина со смехом сказал потерпевшей: "Тебя поимели. Трое на одного. Ха-ха-ха".

Затем предполагаемые насильники начали вторую трансляцию, в которой потерпевшую заставили говорить, будто изнасилования не было. Передача видео прекратилась лишь после того, как в жилище ворвались полицейские, сообщает The Local.

Сотрудник полиции Упсалы Маркус Свенссон подтвердил, что в распоряжении силовиков оказалась по крайней мере одна видеозапись, сделанная злоумышленниками. Он также отметил, что ее успели посмотреть многие интернет-пользователи. Один из них признался, что вначале принял происходящее за розыгрыш.

Пострадавшую женщину, которой исполнилось около 30 лет, доставили в больницу. Ее обидчики — мужчины в возрасте 19-25 лет. Старший из них был ранее судим за незаконный оборот наркотиков и избиение.

Шведская пресса отмечает, что видеотрансляция в Facebook уже приводила к расследованию. Ранее группа школьников хвасталась перед интернет-пользователями, что собирается расстрелять другого ученика. Инцидент произошел в октябре 2016 года в Сольне (пригород Стокгольма).

Аналогичные видеотрансляции ведут преступники и по другую сторону Атлантики. Например, в начале января в Чикаго четверо учеников-афроамериканцев были обвинены в нападении на белого сверстника, который отставал в учебе. Злоумышленники подвергли его пыткам, которые транслировали в Facebook, пишет The Daily Mail.

А весной 2016 года скандал разразился в штате Огайо в США, где 18-летняя школьница из Нью-Олбани Марина Алексеевна Лонина и ее 29-летний ухажер Реймонд Бойд Гейтс транслировали в Periscope изнасилование девочки, чтобы получить побольше "лайков".