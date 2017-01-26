Бомба была обнаружена в среду на территории кемпинга, который используется в качестве временного пункта размещения беженцев, ожидающих дальнейшего решения по поводу их дальнейшего места жительства. В лагере проживают около 140 человек.
Как поясняет газета Aftonbladet, вызвавший подозрения предмет обнаружил один из сотрудников кемпинга.
Полиция объявила об эвакуации обитателей приюта. Позже саперы отчитались об устранении опасности. Каких-либо подробностей о найденном устройстве полиция не сообщает.
После окончания работы полиции беженцы вернулись на территорию кемпинга.
"Интерфакс" со ссылкой на сообщение канала СВТ передает, что ранее в адрес центра неоднократно поступали угрозы.