В Швеции неизвестные заложили взрывное устройство в один из центров для временного поселения беженцев. Полицейские саперы обезвредили бомбу, проведя эвакуацию, передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Гетеборга.

Бомба была обнаружена в среду на территории кемпинга, который используется в качестве временного пункта размещения беженцев, ожидающих дальнейшего решения по поводу их дальнейшего места жительства. В лагере проживают около 140 человек.

Как поясняет газета Aftonbladet, вызвавший подозрения предмет обнаружил один из сотрудников кемпинга.

Полиция объявила об эвакуации обитателей приюта. Позже саперы отчитались об устранении опасности. Каких-либо подробностей о найденном устройстве полиция не сообщает.

После окончания работы полиции беженцы вернулись на территорию кемпинга.

"Интерфакс" со ссылкой на сообщение канала СВТ передает, что ранее в адрес центра неоднократно поступали угрозы.