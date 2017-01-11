"Письмо, всплывшее в феврале 2015 года в соцсетях, наделало много шума в Швеции: написано оно было якобы министром обороны Швеции Петером Хултквистом главе крупнейшего оборонного концерна страны, и автор предлагал концерну поставлять оружие на Украину.

Письмо, правда, содержало ошибки и неувязки: так, упоминаемый в письме глава концерна уже давно не занимал эту должность, да и написано оно было не на родном для министра и адресата шведском, а на английском языке. Таким образом, был сделан вывод, что письмо является фальшивкой. Однако по интернету поползли слухи о поставках шведских вооружений на Украину — особую активность вокруг этой темы развили прокремлевские СМИ", — сообщает журналистка.

По мнению ученых из стокгольмского Института международных отношений, эта история — пример того, как Россия пытается повлиять на политические дебаты в Швеции при помощи дезинформации и сфабрикованных новостей, говорится в статье.

В опубликованных недавно выводах исследования о стратегии России по оказанию воздействия на политическую обстановку в Швеции посредством механизмов публичной дипломатии и активных действий говорится, что "Россия начиная с 2014 года предпринимает попытки влиять прежде всего на два процесса: сотрудничество Швеции с НАТО и поддержка Украины".

По мнению авторов исследования Мартина Крага и Себастиана Айсберга, Россия задействует при этом широкий арсенал средств — "от военных угроз и дезинформации до подключения так называемых агентов влияния, другими словами, лиц и организаций, распространяющих позицию Москвы", передает автор публикации.

"Шведские ученые исходят из того, что в сегодняшней российской внешней политике снова используются приемы, знакомые со времен холодной войны", — пишет фон Зальцен. В прошлом году шведские спецслужбы зарегистрировали наращивание замаскированной активности с российской стороны незадолго до принятия парламентом решения об интенсификации сотрудничества с НАТО.

"Практически одновременно с этим, — продолжает журналистка, — германское Федеральное ведомство по охране конституции обратилось к общественности с аналогичным предупреждением. С началом украинского кризиса в Германии отмечается активное наращивание российской пропагандисткой кампании и засилье дезинформации. Совместно с разведкой был подготовлен доклад о деятельности России по оказанию влияния на политический климат в Германии".

Как заявил представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт, правительственная проверка доклада еще не завершена, следовательно, пока неясно, какие меры примет федеральное правительство. По всей видимости, Берлин планирует ужесточить меры по противодействию распространению дезинформации и своевременной идентификации ложных информационных вбросов, говорится в статье.