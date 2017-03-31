Гетеборг стал на этой неделе вторым в Швеции городом с населением более 1 млн человек, сообщает The Local.

К концу 2016 года численность населения региона составляла 997 446 человек. Согласно расчетам, учитывающим темпы рождаемости и смертности, миллионный житель города должен был появиться на свет 28 марта (плюс-минус две недели).

Издание отмечает, что Гетеборг всегда привлекал множество иммигрантов, в том числе - во времена индустриальной революции - из Великобритании и Шотландии. В 2016 году 19% населения региона появилось на свет в других странах мира.

Гетеборг является одним из основных промышленных и культурных центров Швеции. Здесь расположены штаб-квартиры и производственные мощности таких компаний, как Volvo и SKF.

Крупнейшим городом Швеции является Стокгольм, где в черте города проживает около 1,5 млн человек.