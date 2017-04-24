Полиция Швеции в прошедшее воскресенье задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Стокгольме. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил представитель следствия. Суд должен принять решение об аресте задержанного до 26 апреля.

В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Полиция подтвердила гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один — позже в больнице.

После инцидента в столице Швеции был задержан 39-летний этнический узбек, который, по мнению следствия, управлял грузовиком в день теракта. Мужчина разделял идеи, пропагандируемые террористической группировкой "Исламское государство", утверждают в полиции.