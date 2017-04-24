В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Полиция подтвердила гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один — позже в больнице.
После инцидента в столице Швеции был задержан 39-летний этнический узбек, который, по мнению следствия, управлял грузовиком в день теракта. Мужчина разделял идеи, пропагандируемые террористической группировкой "Исламское государство", утверждают в полиции.