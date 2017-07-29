"Мост имени Чарльза Куонена" — именно такое название он получил в честь одного из спонсоров строительства — находится на высоте до 85 м над землей.

Мост соединяет населенные пункты Грэхен и Церматт на юге страны близ границы с Италией. Также Церматт — один из самых известных курортов в Швейцарии.

Длина моста составляет 494 м, а ширина — 65 см. На строительство моста было потрачено около 730 тыс. швейцарских франков (примерно $750 тыс.). Мост был открыт 29 июля, так что первые пешеходы уже смогли пройти по этому новому маршруту.