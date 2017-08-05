В Швейцарии в горах разбился российский экстремал Алексей Широкожухов, который стал известен после того, как проходил фигурантом дела о покраске звезды на шпиле высотки на Котельнической набережной в Москве. В декабре 2015 года молодой человек вместе с тремя другими парашютистами был оправдан.

О гибели Широкожухова стало известно после сообщения его отца Александра Карпухина, который на своей странице в Twitter написал: "27 июля в горах Швейцарии при выполнении бейс — прыжка погиб мой сын Алексей".

Всего по так называемому делу руферов проходили пять человек. Четверо парашютистов Александр Погребов, Анна Лепешкина, Евгений Коротков и Алексей Широкожухов были задержаны в конце августа 2014 года после инцидента с покраской звезды на шпиле высотки в цвета украинского флага. По версии следствия, молодые парашютисты, прыгая с башни, привлекали внимание граждан к раскрашенной звезде.

Сами парашютисты с самого начала утверждали, что не имеют никакого отношения к акции и занимались исключительно прыжками с крыш. В итоге Таганский суд Москвы 10 сентября 2015 года оправдал четырех подсудимых. Помимо них был задержан и пятый фигурант — петербуржец Владимир Подрезов. Его следствие обвиняло в раскрашивании звезды и шпиля. Подрезов частично признал свою вину, заявив, что провел на крышу здания киевского руфера Павла Ушевца, взявшего на себя ответственность за акцию.

Мосгорсуд 17 декабря 2015 года признал законным оправдательный приговор четырем фигурантам дела, а Подрезову назначил наказание в виде двух лет и 10 месяцев ограничения свободы, исключив из приговора упоминание о его предыдущей судимости. Киевский руфер Павел Ушевец, известный также как Григорий Мустанг, ранее опубликовал фотографию, на которой он стоит на шпиле высотки. В России он заочно арестован и объявлен в международный розыск.