"Они попали под артиллерийский обстрел. Двое наших российских военнослужащих и двое сирийских солдат погибли", — сказал Вячеслав Павлюченко, который служил с Бордовым. По его словам, это произошло во вторник и имен других погибших он не знает.
Бордов — один из самых высокопоставленных российских офицеров, он командовал разведкой. Ожидается, что тело Бордова будет доставлено в часть в его родном городе Севастополе. Так же он будет похоронен в субботу, сказал Павлюченко и подтвердил человек, близкий к флоту.
Министерство обороны России не ответило на просьбу о комментарии. Позже, однако, в Минобороны подтвердили смерть Бордова. В сообщении ведомства, которое приводит РИА "Новости", говорится, что российский военный советник майор Сергей Бордов погиб в Сирии при нападении боевиков на военный гарнизон.
Офицер, занимавшийся подготовкой сирийских подразделений, не допустил прорыва террористов в жилой городок, взяв на себя командование сирийскими военнослужащими. "В ходе боя офицер получил смертельные ранения. Командованием майор Сергей Бордов представлен к государственной награде, — посмертно", — говорится в сообщении.
Сообщение о гибели второго военнослужащего в Минобороны РФ назвали очередной дезинформацией.
По сообщениям Министерства обороны, в Сирии убиты около 30 военнослужащих с сентября 2015 года. Однако, согласно данным Reuters, потери занижены в четыре раза, хотя военное ведомство буквально накануне опровергло это сообщение, назвав его попыткой "отвлечь внимание от фальшивого спектакля с якобы химатакой с воздуха в сирийском Хан-Шейхуне".
По данным Reuters, речь идет о 21 погибшем солдате, участвовавшем в сражениях в Сирии и непосредственно в боях за Пальмиру, тогда как в военном ведомстве подтверждают гибель лишь пятерых человек.
В прошлом месяце журналисты собрали информацию о 18 убитых россиянах в Сирии, основываясь на беседах с друзьями и знакомыми погибших, постах в соцсетях, а также на официальных данных с российских кладбищ. Имена еще троих погибших — Алексея Сафонова, Владимира Плутинского и Михаила Нефедова — агентство установило в апреле ходе бесед с их близкими.