Как передает "Интерфакс", по данным командования, жертвами этого удара стали несколько сотен человек, из них многие - мирные граждане.

Согласно заявлению, удар был совершен в среду между 17:30 и 17:50 по местному времени и привел к выбросам в воздух токсичных веществ.

В командовании ВС Сирии подчеркнули, что данный факт подтверждает наличие у террористов из ИГ и "Фронта ан-Нусры" химического оружия.

Химатака и ракетный удар США

На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек, ранены десятки человек. США и их союзники обвинили в ударе президента Сирии Башара Асада, однако Дамаск категорически отверг это обвинение.

В прошлую пятницу США нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара был аэродром, с которого, как считают американские власти, вылетели самолеты, совершившие химатаку в Идлибе.