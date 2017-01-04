В результате воздушного удара в провинции Идлиб на севере Сирии убиты по меньшей мере 25 боевиков джихадистской группировки "Джабхат Фатех аш-Шам", среди которых, по некоторым сообщениям, члены руководства этой организации. Представители группировки обвинили в авиаударе коалицию под руководством США.

Базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники сообщают, что пока не ясно, кто нанес воздушные удары по боевикам "Джабхат Фатех аш-Шам", которая до июля прошлого года называлась "Фронт аль-Нурса" и была тесно связана с "Аль-Каидой".

Россия и Турция заявляют, что эта группировка не была включена в соглашение о перемирии в Сирии, действующее с 30 декабря. По сообщениям сирийского Центра мониторинга за соблюдением прав человека, среди убитых — члены руководства группировки, собравшиеся в штабе на совещание. Их имена Центр мониторинга не приводит.

Представитель "Джабхат Фатех аш-Шам" Абу Ана аль-Шами заявил, что воздушный удар был нанесен авиацией коалиции, руководимой Соединенными Штатами.

Повстанцы обвиняют сирийское правительство в нарушении условий перемирия

"Штаб-квартира, которая некоторое время назад подверглась удару международной коалиции, — это главный штаб региона, состоящий из нескольких отделений. В результате были убиты наши братья", — говорится в его заявлении, цитируемом агентством Рейтер.

Боевики этой группировки, объявившие летом о прекращении сотрудничества с "Аль-Каидой", воюют в составе альянса сирийских повстанцев, контролирующего провинцию Идлиб. Этот район — основной оплот сирийской оппозиции после взятия правительственными войсками города Алеппо.

С 30 декабря в Сирии действует достигнутое при посредничестве России и Турции соглашение о перемирии между правительством Башара Асада и повстанческими группировками.

Перемирие не распространяется на "Джабхат Фатех аш-Шам", отряды курдского ополчения, а также на запрещенную в ряде стрaн, в том числе и России джихадистскую группировку "Исламское государство". Мирные переговоры между конфликтующими сторонами должны продолжиться в январе в Астане.

Несколько сирийских повстанческих группировок заявили два дня назад, что замораживают переговоры об участии в мирной конференции в Казахстане, обвинив правительственные войска в нарушении режима прекращения огня.

Повстанцы пригрозили выйти из соглашения о перемирии, если силы Асада попытаются использовать его, чтобы отбить территории у повстанцев.

31 декабря Совет Безопасности ООН единогласно принял составленную Россией резолюцию в поддержку договоренностей о прекращении огня в Сирии и начала переговоров Дамаска с оппозицией. Резолюция призывает к политическому урегулированию конфликта путем переговоров между правительством и повстанцами.