В России следователи Смоленской области возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Вязьмы, обвиняемого в убийстве своей супруги. Мужчина показывал трюк с выдуванием пламени, но в результате пламя попало на женщину.

По версии следователей, ночью 15 апреля супруги по месту своего жительства распивали алкоголь. Мужчина решил показать жене фокус с выдуванием огня.

"Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость и поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь. В результате огонь попал на сидящую рядом супругу", — говорится в пресс-релизе.

Женщина получила ожоги почти 90% кожного покрова. Через три дня пострадавшая скончалась в районной больнице. Мужчине инкриминируют статью "Причинение смерти по неосторожности", сообщает сайт Смоленского управления СК РФ. Если вина мужчины будет доказана, то максимальное наказание, которое ему грозит, — два года лишения свободы.