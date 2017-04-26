По версии следователей, ночью 15 апреля супруги по месту своего жительства распивали алкоголь. Мужчина решил показать жене фокус с выдуванием огня.
"Он набрал в рот спиртосодержащую жидкость и поднес к губам зажигалку, после чего подул на огонь. В результате огонь попал на сидящую рядом супругу", — говорится в пресс-релизе.
Женщина получила ожоги почти 90% кожного покрова. Через три дня пострадавшая скончалась в районной больнице. Мужчине инкриминируют статью "Причинение смерти по неосторожности", сообщает сайт Смоленского управления СК РФ. Если вина мужчины будет доказана, то максимальное наказание, которое ему грозит, — два года лишения свободы.