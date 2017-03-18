Полиция также предъявила ему обвинения в кибер-слежке. Газета New York Times сообщает, что этому 29-летнему жителю Мэриленда грозит до 10 лет тюрьмы.

Жена Эйхенвальда с его аккаунта в "Твиттере" написала, что из-за картинки у супруга случился эпилептический припадок. Об инциденте сразу же сообщили в полицию.

"Ты заслуживаешь припадка за свой пост", - написал Ривелло в "Твиттере" в декабре после того, как отправил мигающую картинку писателю.

Сам писатель заявил, что будет добиваться преследования человека, который практически совершил на него нападение. По словам писателя, после этого инцидента похожие сообщения ему отправили еще около 40 человек.

По данным правоохранительных органов, Ривелло писал другим пользователям "Твиттера" о том, что планирует виртуальную атаку на Эйхенвальда.

Одному из пользователей он писал, что надеется на то, что у писателя случится приступ.

"Послал ему спам, посмотрим, умрет он или нет", - написал он в другом сообщении.

В iCloud аккаунте Ривелло следователи нашли скриншот с измененной страницей Википедии, посвященной писателю. В ней была добавлена дата смерти - 16 декабря. За день до этого Эйхенвальду была послана мигающая картинка.

Полиция полагает, что арестованный специально изучал на посвященных этой болезни сайтах в интернете, что именно вызывает эпилептические припадки.

Министерство юстиции США не сообщает, что послужило причиной столь агрессивного поведения Ривелло.

Американские СМИ пишут, что Ривелло был якобы недоволен тем, что писатель критиковал в "Твиттере" президента Дональда Трампа.

Курт Эйхенвальд является одним из авторов журнала Newsweek, он сотрудничает с журналом Vanity Fair и является автором нескольких книг. Писатель не скрывает, что болен эпилепсией.

Можно ли вызвать эпилептический припадок твитом?

Профессор нейрофизиологии британского университета Астон Стефано Сери утверждает, что твит, способный вызвать эпилептический припадок, на самом деле создать не так уж и просто, но возможно.

"Резкие изменения интенсивности света или яркости могут вызвать судороги. Наиболее чувствительный (для эпилептиков) диапазон составляет около 15-25 вспышек в секунду, - поясняет эксперт. - При этом картинка должна занимать большую часть поля зрения".

"Нужно быть очень извращенным человеком, чтобы пойти на такое. Но технически это возможно", - признает он.

"Современные светодиодные экраны в этом смысле менее опасны, чем старые. Требуется очень тщательно продуманный сигнал, чтобы вызвать приступ", - добавил профессор Сери.