В США проживавшие в пригороде Чикаго супруги Ваткин скончались в один день после 69 лет брака. Сначала скончалась 89-летняя Тереза Ваткин, а затем, спустя 40 минут, на 92-м году жизни умер Исаак Ваткин. В момент смерти женщины ее супруг был рядом и держал ее за руку.

Как рассказал сын пары Лео Ваткин, его отец и мать никогда ничего не хотели делать отдельно. Супругов похоронили рядом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC News.

Аналогичный случай произошел в Великобритании. 97-летняя Джойс Додд и 96-летний Френк Додд, которые прожили вместе 77 лет, скончались в больнице в Дартфорде на следующий день после очередной годовщины их свадьбы.

Пожилая пара скончалась в один день в больнице, когда медперсонал сдвинул их кровати, чтобы они могли взяться за руки, передает Gazeta.ru со ссылкой на Telegraph. Пару содержали в раздельных палатах, однако персонал решил положить их вместе, чтобы они смогли провести друг с другом последние моменты жизни.

Джойс и Френк познакомились еще подростками и поженились спустя пять лет после знакомства. Джойс работала официанткой, а Френк — на лесопилке. У пары было 5 детей, 12 внуков, 10 правнуков и 2 праправнука.

Ранее в апреле также в Великобритании имел место другой случай. 93-летний ветеран Второй мировой войны Уилф Расселл и его жена, 91-летняя Вера Расселл, прожившие в браке более 70 лет, умерли с разницей в четыре минуты.