Как рассказал сын пары Лео Ваткин, его отец и мать никогда ничего не хотели делать отдельно. Супругов похоронили рядом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ABC News.
Аналогичный случай произошел в Великобритании. 97-летняя Джойс Додд и 96-летний Френк Додд, которые прожили вместе 77 лет, скончались в больнице в Дартфорде на следующий день после очередной годовщины их свадьбы.
Пожилая пара скончалась в один день в больнице, когда медперсонал сдвинул их кровати, чтобы они могли взяться за руки, передает Gazeta.ru со ссылкой на Telegraph. Пару содержали в раздельных палатах, однако персонал решил положить их вместе, чтобы они смогли провести друг с другом последние моменты жизни.
Джойс и Френк познакомились еще подростками и поженились спустя пять лет после знакомства. Джойс работала официанткой, а Френк — на лесопилке. У пары было 5 детей, 12 внуков, 10 правнуков и 2 праправнука.
Ранее в апреле также в Великобритании имел место другой случай. 93-летний ветеран Второй мировой войны Уилф Расселл и его жена, 91-летняя Вера Расселл, прожившие в браке более 70 лет, умерли с разницей в четыре минуты.