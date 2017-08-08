Имя погибшего не разглашается по просьбе семьи. Идентификация стала возможной после использования новой технологии ДНК-тестирования.

Как пишет издание, с момента терактов экспертам удалось установить личности 1641 жертвы. Около 40 процентов погибших до сих пор не опознаны.

11 сентября 2001 года в США боевики "Аль-Каиды" (запрещена в России) угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли в общей сложности почти 3000 человек.

В марте прошлого года суд в США обязал Иран выплатить более 10,5 млрд. долларов семьям погибших в результате терактов 9/11. Судья постановил выплатить $7,5 млрд. в качестве компенсации семьям погибших и еще $3 млрд. перечислить в пользу страховых компаний.

По официальной версии, теракт 11 сентября 2001 года был осуществлен боевиками радикальной группировки "Аль-Каида". Утром 11 сентября 2001 года девятнадцать террористов, разделившись на четыре группы, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего начальную летную подготовку.

Террористы угнали 4 самолета авиакомпаний United Airlines и American Airlines. Два из них врезались в башни ВТЦ, один упал на Пентагон. Четвертый самолет, United 93, рухнул в поле в Пенсильвании — террористы направили лайнер в землю после того, как пассажиры попытались завладеть контролем над воздушным судном.

В результате терактов погибли 2974 человека (не включая террористов), пропали без вести — 24. Известно, что на двух самолетах, которые врезались в небоскребы ВТЦ, в общей сложности погибли 157 человек. Кроме того, погибли 343 пожарных, 60 полицейских и 8 сотрудников скорой помощи. Погибли граждане США и еще 91 страны. Официально установлено около 2750 имен из более чем 3 тысяч жертв.

Шестеро подозреваемых в причастности к терактам были арестованы в 2002 и 2003 годах, они провели несколько лет в тюрьмах ЦРУ, а в 2006 году были доставлены в лагерь на американской базе "Гуантанамо" на Кубе. В 2008 году Минобороны США предъявило шестерым заключенным обвинения. В частности, обвинения были выдвинуты против Халида Шейха Мохаммеда, который, по данным расследования, является центральной фигурой в подготовке терактов.

До сих пор часть доклада национальной комиссии США по расследованию этих преступлений остается засекреченной. В США по-прежнему не исключают вероятности новых терактов в стране и ведут поиски потенциальных террористов, даже несмотря на то, что предыдущие годовщины атак "9/11" прошли без инцидентов.