Вице-президент США Майкл Пенс после голосования привел к присяге нового главу ЦРУ, передает АР. Пенс отметил, что Помпео обладает "богатым опытом и характером" и будет руководить "лучшим ведомством, занимающимся сбором информации, которое мир когда-либо видел".

Между тем мнения в Демократической партии насчет Помпео разошлись. Как отметила член специального комитета Сената по разведке Дайэнн Файнстайн, новый глава ЦРУ "обязался следовать закону о (запрете) пыток, пообещал представить объективный анализ выполнения Ираном ядерного соглашения". В то же время ее однопартиец сенатор Рон Уайден назвал Помпео "неподходящим человеком для этой работы", передает ТАСС. По словам Уйдена, Помпео "одобряет агрессивные методы, которые могут в корне подорвать права и свободы нашего народа, не укрепив его безопасность".

Ранее на слушаниях в комитете по разведке, где рассматривалась его кандидатура, Помпео заявил, что Россия "агрессивно восстанавливает свои позиции" в мире. Он обвинил РФ во "вторжении и оккупации" Украины, а также в том, что она "угрожает Европе" и "почти ничего не делает" для содействия разгрому террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ, запрещена в РФ).

В то же время Помпео поддержал запрет на использование пыток, предусмотренный действующим американским законодательством. В своей работе на новом посту он также обещал опираться на факты. В должности главы ЦРУ Помпео сменил Джона Бреннана.