Каждый ядерный взрыв создает электромагнитный импульс, который выводит из строя электронику. Авторы доклада уверены, что КНДР, выведя свои ракеты над США, могут взорвать несколько таких бомб и создать электромагнитный импульс огромной мощности.

Это, в свою очередь, отключит всю энергосистему США и приведет к авиакатастрофам, считают авторы доклада.

Однако, как отмечает издание, эксперты высмеяли такие предположения, назвав их нелепыми. Подчеркивается, что еще в 2008 году центр технической информации Пентагона выяснил, что электромагнитный импульс не может остановить автомобиль более трех раз из 37.