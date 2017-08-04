

Согласно правовой системе США, Большое жюри решает, достаточно ли приведено доказательств для предъявления обвинений кому-либо в уголовном преступлении. Большое жюри названо так потому, что в него в ходит больше присяжных заседателей, чем на суде присяжных.

Собеседники WSJ говорят, что с созывом Большого жюри расследование вмешательства РФ в выборы "выходит на новый уровень". Два источника Reuters говорят, что жюри даст оценку сведениям, собранным о состоявшейся в июне 2016 года встрече сына Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой.

"Кто-то хочет подкопнуть под Трампа, кто-то хочет дальше эскалацию отношений с Россией проводить — в чем причина, я не специалист, не политолог, копаться в этом не буду", — сказала в интервью "Россия 24" юрист Весельницкая, комментируя расследование властей США.

По данным СМИ, встреча Весельницкой и сына американского президента Дональда Трампа — младшего в Trump Tower в июне 2016 года состоялась потому, что юрист якобы обещала передать компромат на Хиллари Клинтон, собранный, возможно, главой Генпрокуратуры РФ Юрием Чайкой. Участники встречи отрицают то, что передача компромата состоялась.

В США расследованию вмешательства РФ в выборы президента уделяется большое внимание. На фоне расследования из конгресса начали звучать предложения объявить импичмент Трампу. Накануне он, не желая этого, расширил антироссийские санкции. В РФ этот шаг расценили как уступку конгрессу.