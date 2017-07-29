Спасатели в американском штате Огайо спасли женщину от ее собственного удава, который обвился вокруг ее шеи и кусал за нос.

Женщина из города Шеффилд Лейк позвонила по номеру экстренных служб 911, сообщив, что "удав впился ей в лицо". Оператор не сразу понял, в чем дело. "Что с вами, мэм? Вы на улице с удавом, который впился вам в лицо?" - переспросил оператор женщину, сказав, что никогда раньше ничего подобного не слышал.

Женщина, которая явно находилась в состоянии паники, объяснила, что змея длиной 1,6 м обвилась вокруг шеи и кусает за нос. "Везде кровь!", - так попыталась объяснить весь ужас ситуации пострадавшая. Со слов женщины, этого удава и еще одного она "спасла" в среду.

По указанному женщиной адресу срочно выехала скорая и спасатели - пострадавшую с обвившейся вокруг ее шеи змеей нашли на подъездной дорожке к ее гаражу.

"Он [удав] обвился вокруг ее шеи, кусал ее за нос и не отпускал", - сообщил местной газете Chronicle-Telegram глава пожарной службы города Тим Кард.

"Они [спасатели] были вынуждены отрезать ножом удаву голову, чтобы освободить женщину", - рассказал Кард.

45-летнюю пострадавшую госпитализировали. Как сообщили врачи, ее жизни ничего не угрожает. Со слов женщины, она держит в своем доме змей и раньше таких инцидентов не происходило.

Сейчас у нее живут 11 змей.

Удавы могут достигать 4,5 метра в длину. Обычно они, обвивая жертву кольцами, стремятся не столько перекрыть доступ воздуха в легкие, сколько остановить течение крови. Таким образом, жертвы удавов обычно погибают не от удушения, а от того, что кровь, а значит и кислород, перестает поступать к жизненно важным органам.