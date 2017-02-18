В тюрьме американского штата Северная Каролина в субботу утром по местному времени скончался мусульманский проповедник Омар Абдель-Рахман, также известный как "слепой шейх", сообщает агентство Reuters. Он был приговорен к пожизненному заключению за причастность к теракту 1993 года во Всемирном торговом центре и за подготовку серии терактов в Нью-Йорке в 1995 году.

По данным агентства, Абдель-Рахман скончался от естественных причин в медицинской части на территории тюрьмы, где он провел последние 10 лет. Информацию о гибели шейха подтвердил его сын Аммар, который вместе с семьей проживает в Египте.

Прозвище "слепой шейх" проповедник получил по той причине, что еще в детстве из-за диабета потерял зрение. Всю свою жизнь он призывал мусульман уничтожать людей и правительства, которые отказываются признавать верховенство исламистов в Египте.

"Абдель-Рахман был человеком, стоявшим за самыми кровавыми и резонансными террористическими атаками в 90-х годах. Эти теракты стали фундаментом для террористических движений, существующих сегодня", — отметил эксперт по радикальному исламу из Вашингтона Брюс Хоффман.

Пожизненное заключение проповедника вызвало бурную реакцию его сторонников и единомышленников. Так, "Аль-Каида" неоднократно призывала каждого мусульманина использовать все возможности, чтобы отомстить Америке за заключение Омара Абдель-Рахмана.

В 2006 году, когда состояние здоровья шейха резко ухудшилось, американские спецслужбы выразили опасения, что есть смерть в тюрьме может спровоцировать новые террористические атаки. В ФБР, в частности, говорили, что Абдель-Рахман призывал к мести со стороны своих сторонников, если он умрет в тюрьме. В 1998 году на пресс-конференции представители "Аль-Каиды" озвучили его завещание.

Отметим, что сын шейха Ахмед Омар Абдель-Рахман был арестован американскими спецслужбами в 2001 году. По данным властей США, он был ближайшим помощником Усамы бин Ладена. Предполагается, что он может находиться в одной из секретных тюрем ЦРУ.