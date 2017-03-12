Федеральный прокурор Прит Бхарара уволен после отказа уйти в отставку по требованию Минюста США. Он руководил различными громкими делами, включая несколько связанных с Россией.

В послужной список прокурора входил ряд резонансных дел, связанных в том числе с Россией. Он, в частности, выступал на стороне обвинения по делу россиянина Виктора Бута, впоследствии приговоренного в США к 25 годам за торговлю оружием.

Также на его счету — дело российского пилота Константина Ярошенко, которого осудили в США на 20 лет лишения свободы за сговор с целью контрабанды пяти тонн кокаина. Кроме того, он руководил антикоррупционным расследованием, связанным с незаконным выводом из России 230 млн долларов — махинациях, о которых писал юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Прокурор по Южному округу Нью-Йорка являлся фигурантом черного списка Москвы, включавшего "лиц, причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом", напоминают РИА "Новости". Ему, в частности, был запрещен въезд в РФ.

Ранее министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс потребовал отставки всех 46 федеральных прокуроров, находившихся на этих постах еще в период президентства Барака Обамы. В США распространена практика, в соответствии с которой при обновлении администрации происходит смена федеральных обвинителей.

Бхарара, однако, уходить в отставку отказался, мотивировав это тем, что после избрания главой государства Дональда Трампа новый хозяин Белого дома встретился с ним и якобы попросил продолжить выполнение обязанностей прокурора.