В Стамбуле застрелили главу оппозиционного иранского телеканала GEM TV и его делового партнера. В Иране Саида Каримиана заочно приговорили по обвинениям в распространении антииранской пропаганды.

Об убийстве Каримиана сообщает Reuters со ссылкой на данные агентства Dogan. Инцидент произошел на севере европейской части Стамбула вечером 29 апреля. Черный джип перегородил дорогу автомобилю, в котором находились Каримиан и его деловой партнер из Кувейта. Из джипа вышли неизвестные в масках и расстреляли автомобиль. Каримиан погиб на месте. Его товарища госпитализировали, но медикам не удалось спасти его, передает РИА "Новости".

Турецкая полиция проводит расследование инцидента, изъяты записи камер наблюдения. Стражи порядка обнаружили сгоревший джип нападавших в десяти километрах от места преступления. В полиции агентству Dogan заявили, что убийство может быть связано с финансовыми проблемами Каримиана.

Каримиан — подданный Великобритании. Его компания GEM TV объединяет 17 телеканалов, транслирующих западные передачи и телесериалы на персидском языке. В компанию входят также телеканалы на арабском и курдском языках.

Суд в Тегеране заочно приговорил Каримиана к шести годам тюрьмы за "распространение пропаганды против Ирана". Родственники убитого сообщили ВВС, что бизнесмен на протяжении месяцев получал угрозы от иранских властей и в ближайшее время планировал вернуться из Стамбула в Лондон.