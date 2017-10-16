Исследование будут проводить врачи-невропатологи. Решение провести более тщательное исследование с привлечением специалистов приняли после того, как обычное вскрытие, проведенное на прошлой неделе, не выявило в мозге массового убийцы ничего аномального — ни опухолей, ни травм.

Результаты токсикологической экспертизы власти пока не обнародовали, как и официальную причину смерти. Неофициально сообщалось, что стрелок покончил с собой.

После окончания исследований тело Пэддока передадут его семье для похорон. Тела 58 убитых им людей уже переданы их родственникам. Между тем в больницах Лас-Вегаса остаются еще около 45 пострадавших, раненных Пэддоком. Примерно треть из них находится в критическом состоянии.

64-летний пенсионер Стивен Пэддок поздним вечером 1 октября (утром 2 октября по московскому времени) открыл стрельбу из своего номера на 32-м этаже отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе. Жертвами стрелка стали посетители фестиваля кантри-музыки Route 91 Harvest.

В результате атаки погибли 58 человек, более 500 получили ранения. Сам убийца покончил с собой до прибытия полиции.

Причины его поступка до сих пор не ясны. При этом в ходе расследования выяснилось, что нападение Пэддока было хорошо спланированным. Так, в его номере правоохранители нашли целый арсенал оружия и бумажку с расчетами траектории полета пуль.

Также полиция выяснила, что стрелок проявлял интерес и к другим музыкальным фестивалям. Так, в августе он арендовал комнаты в высотках, окна которых выходили на фестиваль Lollapalooza в Чикаго, а в сентябре — номер в кондоминиуме возле Vegas Strip, где проходил фестиваль Life is Beautiful.