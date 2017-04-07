В пятницу около трех часов дня в Стокгольме грузовик сбил несколько пешеходов на одной из оживленных улиц города, сообщает BBC. По данным Reuters, погибли как минимум три человека.

Инцидент произошел на пешеходной улице Дротнинггатан. Сперва грузовик наехал на пешеходов, а затем пытался въехать в здание универмага Åhlens.

Прямая видеотрансляция на сайте газеты Aftonbladet.

По информации "Шведского радио", на месте работает полиция. Одна из версий — теракт. Но рассматриваются и другие версии.

Грузовик принадлежит пивоваренной компании Spendrups. На предприятии заявили, что он был похищен, что подтверждают в полиции, пишет The local.se.

Машина была угнала накануне, когда водитель вышел из грузовика для разгрузки. Неизвестный прыгнул в кабину и уехал.

Первоначальная информация о выстрелах у торгового центра не подтвердилась.

Квартал, где произошел инцидент, перекрыт. Правоохранительные органы советуют избегать центра Стокгольма. В целях безопасности закрыты все государственные учреждения.

Информация обновляется.