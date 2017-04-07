Инцидент произошел на пешеходной улице Дротнинггатан. Сперва грузовик наехал на пешеходов, а затем пытался въехать в здание универмага Åhlens.
Прямая видеотрансляция на сайте газеты Aftonbladet.
По информации "Шведского радио", на месте работает полиция. Одна из версий — теракт. Но рассматриваются и другие версии.
Грузовик принадлежит пивоваренной компании Spendrups. На предприятии заявили, что он был похищен, что подтверждают в полиции, пишет The local.se.
Машина была угнала накануне, когда водитель вышел из грузовика для разгрузки. Неизвестный прыгнул в кабину и уехал.
Первоначальная информация о выстрелах у торгового центра не подтвердилась.
Квартал, где произошел инцидент, перекрыт. Правоохранительные органы советуют избегать центра Стокгольма. В целях безопасности закрыты все государственные учреждения.
Информация обновляется.
JUST NU: Enligt flera källor till Aftonbladet har flera personer dött efter attack i centrala Stockholm https://t.co/YT8WPAPMSH pic.twitter.com/HpWYOgsXRb
— Aftonbladet (@Aftonbladet) 7 апреля 2017 г.