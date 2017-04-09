Акция под названием "манифестация любви" прошла в воскресенье, 9 апреля, на площади Сергельсторг в центре Стокгольма. Площадка расположена всего в нескольких сотнях метров от того места, где 7 апреля грузовик с террористом за рулем въехал в толпу, что привело к смерти четырех и ранению еще 15 прохожих.

Мероприятие, призванное стать мирным протестом горожан против террора, привлекло множество жителей и гостей города. По данным газеты Aftonbladet, около 30 тысяч человек отметили в Facebook, что посетят акцию или проявили к ней интерес. По оценкам корреспондентов издания, на площади собрались порядка 10 тысяч человек.

В 14:53 по местному времени участники манифестации почтили память погибших минутой молчания. Перед пришедшими выступили политики, организатор акции — популярный блоггер Дамон Расти, артисты эстрады. Как видно на распространяемых в соцсетях снимках и видеозаписях, собравшиеся держали в руках таблички с надписями "Стокгольм в моем сердце", "Мы осуждаем террор и насилие". Многие участники принесли с собой свечи. К лестнице у Сергельсторг в воскресенье утром снесли все цветы, которые до этого возлагали к импровизированному мемориалу на центральной улице Дроттнинггатан, где произошла атака.

В пятницу, 7 апреля, в центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, после чего врезался в витрину магазина и загорелся. В результате инцидента были ранены 15 прохожих. Полиция подтвердила также гибель четырех человек, из них трое скончались на месте преступления и один — позже в больнице.