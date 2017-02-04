Полиция нашла в снегу неподалеку пистолет и автомат, а также боеприпасы. На место сразу же было вызвано спецподразделение по борьбе с терроризмом Vega.

"Все 22 человека были задержаны на месте", — отметили в полиции. Автомобили некоторых задержанных подверглись обыску.

Начато расследование.