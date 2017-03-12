Фотографии, посвященные караулу, представляют собой фоторепортаж, который был снят 9 мая 2016 года у "Бронзового солдата". Они являются частью выставки, сказано в заявлении Союза пресс-фотографов Эстонии (EPFL).

"Вандал, лицо которого сняла видеокамера наблюдения, 7 марта испортил на выставке пресс-фото в Таллине в Виру-центре, измазал выставочные стенды, на которых был фоторепортаж о почетном карауле у Бронзового солдата 9 мая", — заявил представитель организации.

Союз пресс-фотографов Эстонии обратился в полицию с заявлением о вандализме. EFPL требует возмещения убытков на несколько сотен евро: союз потерпел убытки и будет вынужден подготовить новые фотографии.

В EPFL подчеркнули, что выставили этот фоторепортаж, поскольку задача фотографов заключается в освещении событий, которые происходят в Эстонии и за рубежом, и неважно, вызывают ли снимки позитивные эмоции или негативные, передает Newsru.com.

Эстонские СМИ отмечают, что вандалом является бывший политик и депутат парламента, который в настоящее время работает старшим научным сотрудником в одном из университетов. Его имя не называется, однако известно, что он назвал снимки "красной пропагандой". Сам подозреваемый опроверг причастность к случившемуся.

Памятник воинам Красной армии в Таллине носит общеупотребительное название "Бронзовый солдат". Перенос монумента из центра эстонской столицы на кладбище в 2007 году вызвал возмущение многих жителей и общественных организаций как в Эстонии, так и за рубежом.