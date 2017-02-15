Консервы были выделены из государственного резерва, и их раздавали нуждающимся, поскольку заканчивался их срок хранения. Муниципальные службы подтвердили, что вся продукция была одобрена эстонским Ветеринарно-пищевым департаментом. Всего на одного человека выдавали шесть консервных банок. Муниципальная полиция следила за соблюдением порядка во время раздачи.

Прибывший одним из первых пожилой мужчина на костылях сказал, что он сам ест эти консервы и делится ими со своими внуками, а его дети не работают. Один из посетителей заявил, что это консервы вообще не пригодны в пищу, зато другой рассказал, что этих консервов ему с женой хватит, чтобы питаться целую неделю.

Какая-то рассерженная женщина сказала, что депутатам Рийгикогу нужно обязательно увидеть эти фото, потому что "такое издевательство над людьми никуда не годится". Другие люди молча получили свою порцию бесплатных консервов, сели в припаркованные за забором машины и уехали. Большинство из пришедших за бесплатной едой были пенсионерами.

В предыдущий раз консервы от Продуктового банка Эстонии получили около 600 человек (подробнее о деятельности банка можно узнать здесь).

Продуктовый банк — это некоммерческая организация, которая собирает/принимает продукты питания от производителей, поставщиков и частных лиц, чтобы передать их нуждающимся. Два раза в год Таллиннский Продуктовый банк (основан в 2010 году) организует сбор продуктов в больших продуктовых магазинах. Клиентов магазинов призывают пожертвовать тот или иной купленный продукт с длительным сроком хранения в пользу людей, живущих за чертой бедности. В подобных мероприятиях принимают участие 200-300 добровольцев.

Видео и фото: Андрес Путтинг