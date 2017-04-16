Турки должны проголосовать за или против 18 поправок к Конституции 1982 года. Важнейшим нововведением может стать изменение парламентской формы правления на президентскую, что значительно расширит возможности Эрдогана.

В Турции в воскресенье, 16 апреля, проходит референдум о внесении изменений в Конституцию 1982 года. Около 55 миллионов человек в стране имеют право отдать свой голос за или против 18 поправок в Основной закон, вынесенных на обсуждение общества. Часть участков для голосования на востоке Турции открылась уже в 7.00 по московскому времени и закроется в 17.00, а на западе референдум начался и завершится на час позже.

Граждане Турции, проживающие за границей, могли отдать свои голоса начиная с 9 апреля. Как пишет газета The Hurriyet Daily News, этой возможностью воспользовались более миллиона человека в 57 странах (из почти трех миллионов, имеющих право голоса). Урны с их бюллетенями для голосования были доставлены в Анкару и будут вскрыты после завершения референдума внутри страны.

Власть парламенту или президенту

Важнейший вопрос, который предстоит решить туркам в ходе референдума, — это переход от парламентской формы правления, которая была установлена в первой половине XX века при Мустафе Кемале Ататюрке, к президентской.

Это значит, что полномочия президента, который, согласно нынешней Конституции, выполняет лишь представительские функции, будут существенно расширены. Он, в частности, сможет распускать парламент, объявлять чрезвычайное положение, назначать и увольнять министров и судей, а также издавать указы в целом ряде сфер.

При этом должность премьер-министра будет упразднена, а глава государства, которого будут выбирать прямым голосованием на пятилетний срок, будет одновременно и главой правительства. Кроме того, президент, который по нынешней конституции является нейтральной фигурой и не может поддерживать ни одну из политических сил, сможет сохранить членство в политической партии.

Кто поддерживает Эрдогана

В целом, конституционный референдум в Турции — это фактически голосование в поддержку президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который добивается пересмотра президентских полномочий с 2005 года. За изменение турецкой конституции активно выступают члены правящей исламистской Партии справедливости и развития (ПСР), а также ультраконсервативная Партия националистического движения (ПНД).

Вместе с тем предложенная Эрдоганом реформа встретила жесткий отпор со стороны двух других крупных политических партий — оппозиционных Народно-республиканской партии (НРП) и Партии демократии народов (ПДН). К ним также присоединились диссиденты внутри ПНД, правозащитные и продемократические организации.

Главный аргумент критиков состоит в том, что изменения конституции лишь поспособствуют усилению авторитарного режима.

Если в ходе референдума конституционная реформа будет одобрена, то Эрдоган сможет претендовать на два президентских срока подряд, то есть теоретически сможет сохранить власть до 2029 года.

Ближайшие президентские выборы в Турции состоятся в 2019 году, когда в силу вступят изменения в конституцию (в случае их одобрения на референдуме).