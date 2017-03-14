В центральной Турции во время жесткой посадки трех воздушных шаров в условиях сильного ветра пострали 49 человек, в основном — иностранные туристы.

Группа из десяти шаров перевозила европейских и китайских туристов по турецкой провинции Каппадокия. Внезапно усилившийся ветер и начавшийся дождь заставили несколько шаров совершить экстренную посадку, при которой и пострадали люди, сообщает Вести.ru со ссылкой на Daily Mail.

Девять туристов получили переломы. Остальные пострадавшие отделались незначительными травмами и уже выписаны из больниц.

В феврале этого года отдыхающий из Дании погиб в результате жесткой посадки воздушного шара в Каппадокии. А в декабре 2014-го в центральной Турции разбился воздушный шар, на котором совершали обзорный полет туристы из Китая и Малайзии. В результате крушения погиб гражданин Китая, еще девять человек получили ранения.

Каппадокия славится своим необычным ландшафтом, подземными городами и вырубленными в горах церквями. Одним из наиболее популярных развлечений для туристов там являются прогулки на воздушных шарах.