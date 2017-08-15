Мужчина, который фигурирует в документах правоохранительных органов как Мехди А., по всей видимости, отвечал за подготовку франкоязычных джихадистов и участвовал в организации террористических атак в Европе.

В 2014 году он вместе с женой и сыном выехал в Сирию, чтобы присоединиться там к боевикам ИГ. По данным агентства Anadolu, 10 августа Мехди А. был задержан в стамбульском районе Фатих во время подготовки теракта. Под стражу были взяты и его супруга с сыном. Для сбора улик правоохранительные органы использовали кадры, снятые камерами видеонаблюдения.

В июне консульство США в Стамбуле предупредило об угрозе теракта в деловом квартале этого города. Меры безопасности были усилены в центре Стамбула, полиция активизировала дежурства в районе крупных транспортных узлов.