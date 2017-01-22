Сотни тысяч людей в Вашингтоне вышли на "Марш женщин", который стал кульминацией международной кампании протеста в первый день после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Изначально ожидалось, что в марше примут участие до 200 тысяч человек, однако незадолго до начала акции организаторы повысили ожидаемую явку до 500 тысяч.

В знак солидарности с маршем в Вашингтоне акции протеста проходят в сотнях городов, в том числе в Сиднее, Лондоне, Париже и Барселоне. В общей сложности на субботу запланированы до 700 "женских маршей" по всему миру.

"Женский марш" против Трампа в Лондоне привлек тысячи человек

Организаторы, среди которых активисты левых партий, феминистских и "зеленых" движений, хотят привлечь внимание к проблеме прав женщин, которые, по их мнению, находятся под угрозой в связи с приходом к власти Дональда Трампа.

Участники марша, многие из которых одеты в ярко-розовые шапки, также выступают за расовое равенство, доступное здравоохранение и право на аборты. Розовые шапки протестующих призваны напомнить о записи 2005 года, где Трамп говорил о своих прикосновениях к интимным местам женщин.

К маршу присоединились певица Кэти Перри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эми Шумер, Патрисия Аркет и режиссер Майкл Мур. Поп-звезда Мадонна также выступила на марше, сделав несколько резких заявлений. "Да, я возмущена. Да, я подумывала, а не взорвать ли Белый дом", — сказала певица собравшимся.

Трамп вызвал бурное возмущение либерально настроенных американцев во время предвыборной кампании, пренебрежительно высказываясь о женщинах, мексиканцах и мусульманах, а также встревожил многих за рубежом, пообещав, что будет руководствоваться принципом "Америка прежде всего".

"Риторика предыдущей избирательной кампании оскорбила, демонизировала и угрожала многим из нас", — говорится в заявлении организаторов акции.

"Женский марш" в Вашингтоне ясно даст понять нашему новому правительству в первый день и всему миру, что права женщин — это права человека", — добавляют организаторы.