В июле, когда авианосец находился в порту шотландского города Инвергордон, фотограф-любитель из группы Black Isle Images направил свой квадрокоптер DJI Phantom к кораблю, чтобы сделать несколько снимков, но из-за сильного ветра вынужден был посадить летательный аппарат на борт судна. "На самом деле я не хотел сажать его, но ветер был настолько сильный, что мне показалось, что он не сможет вернуться, поэтому я проигнорировал предупреждение", - сказал он.

Как пишет газета The Daily Mail, по словам фотографа, пожелавшего остаться неизвестным, он был удивлен легкостью, с которой беспилотник смог сесть на палубу авианосца, и тем, что "никто не пытался предотвратить посадку". Осознавая, что он нарушил правила, фотограф приехал в порт, чтобы рассказать об инциденте.

Однако поговорить ему удалось только с полицейскими, которые сообщили ему, "что на авианосце никого не было, так как все обедали на берегу".

Теперь представитель Минобороны Британии говорит, что полиция Шотландии в курсе произошедшего инцидента. "Мы очень серьезно относимся к охране HMS Queen Elizabeth. Об этом инциденте сообщено в полицию Шотландии, проводится расследование. В свете этого мы усилили наши меры безопасности", - сказал представитель министерства.

HMS Queen Elizabeth водоизмещением 65 тысяч тонн и длиной 280 метров - первый из серии авианосцев своего класса. Вскоре к нему присоединится авианосец Prince of Wales, строительство которого заканчивается на верфи в Файфе. Как ожидается, корабль Queen Elizabeth будет введен в эксплуатацию к концу текущего года.