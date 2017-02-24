Верховный земельный суд Вены в пятницу, 24 февраля, отказал прокуратуре в ходатайстве об оставлении под стражей украинского бизнесмена Дмитрий Фирташа. Он освобожден без дополнительных условий, так как на депозите суда сохраняется внесенный им три года назад залог размером в 125 миллионов евро.

В то же время решение об экстрадиции Фирташа в США, где его подозревают в даче взятки, или в Испанию, где его обвиняют в отмывании денег, еще не принято. Олигарх обязан регулярно отмечаться в суде, не имеет права покидать территорию Австрии и должен сдать в суд свой паспорт.

Фирташу грозит экстрадиция в США

21 февраля Высший земельный суд Вены разрешил экстрадировать Дмитрия Фирташа в США. В тот же день он был задержан и помещен под стражу. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию австрийской прокуратуры на решение венского суда, который в апреле 2015 года отказал в экстрадиции бизнесмена. В случае признания Фирташа виновным в США ему грозят до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

Однако уже 23 февраля он был выпущен на свободу и в тот же день задержан вновь до рассмотрения 24 февраля в суде вопроса о дальнейшее мере пресечения.

Взятки за индийский титан

Дмитрий Фирташ был арестован в Австрии 12 марта 2014 года по запросу США. В этой стране бизнесмен обвиняется в том, что он с помощью взяток в размере 18,5 миллиона долларов хотел получить разрешение на добычу титанового сырья в Индии для последующей продажи готовой продукции в Соединенных Штатах. Суд в Вене избрал Фирташу меру пресечения в виде ареста, но согласился освободить его под залог в 125 миллионов евро и обязательство не покидать Австрию.