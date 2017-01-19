"Мы признаем Владимира Путина лидером мирной цивилизации, многополярного мира. Мы многому учимся у него", — сказал Мадуро на пресс-конференции в своей резиденции, дворце Мирафлорес.

По словам Мадуро, Путин — президент, которому присуще "стратегическое видение мира".

Он сказал, что планирует в ближайшее время посетить Россию с визитом, чтобы заключить ряд соглашений.

О намерении учредить собственную премию мира имени Чавеса Мадуро говорил в октябре. Тогда же он заявил, что первым ее лауреатом должен стать Путин.