Останки обнаружили на площадке горы Гедиминаса археологи Литовского национального музея. "По первичным данным, один из обнаруженных, возможно, руководитель Восстания 1863 года Серакаускас", — говорится в пресс-релизе министерства.
В обнаруженных могилах останки семи тел, они были закопаны без должного уважения, с завязанными за спиной руками, обсыпаны известью. На пальце правой руки одного из мужчин, который был захоронен отдельно от других, обнаружено кольцо с надписью на польском языке "Зыгмунд Аполония 11 сентября/30 июля 1862 г." (Zygmund Apolonija 11 Sierpnia / 30 Lipca 1862 r.).
По сообщению министерства культуры, предварительные данные свидетельствуют о том, что все обнаруженные останки принадлежат участникам восстания, все они были казнены. Серакаускас был одним из руководителей Польского восстания в 1863-64 гг. В короткое время он собрал крупный отряд из 5 тысяч человек, но в бою был разбит правительственными войсками.
Суд приговорил его к смертной казни через повешение. Серакаускас был казнен в 1863 году в Вильнюсе на Лукишской площади.