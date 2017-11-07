В Японии приговорена к смертной казни Тисако Какэхи по прозвищу Черная вдова. Женщина была признана виновной в убийстве мужа и двух любовников, а также в попытке покушения на жизнь знакомого с целью получения наследства.

Окружной суд Киото приговорил 70-летнюю женщину к повешению, несмотря на аргументы защиты о том, что подсудимая страдает слабоумием. Какэхи совершала убийства "из любви к деньгам", пояснил судья.

Подсудимая выслушала приговор бесстрастно. Ранее она заявила судьям, что "даже если ее казнят завтра, она умрет с улыбкой".

По данным следствия, Какэхи вынуждала своих мужчин глотать ампулы с цианидом, убеждая жертв, что это пищевые добавки. Вскрытие установило, что в телах погибших содержится большое количество синильной кислоты. Следы яда были обнаружены и в доме Какэхи.

За последние двадцать лет женщина имела четырех мужей, а всего состояла в близкой связи с более чем 10 мужчинами, которые умерли при странных обстоятельствах. Со своим последним по счету мужем она прожила всего месяц.

Как наследница своих жертв пожилая японка получила 1 миллиард иен (почти 9 млн долларов), но большую часть этих средств потеряла на неудачных финасовых операциях.

Процесс над Тисако Какэхи напомнил о деле другой "черной вдовы" — Канаи Кидзимы, приговоренной в 2012 году к смерти за убийство трех любовников. Суд установил, что женщина убивала своих жертв после того, как брала у них в долг деньги.