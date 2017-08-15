Жена президента Зимбабве Роберта Мугабе Грейс предстанет перед судом Южно-Африканской Республики по обвинению в избиении девушки. От рук агрессивной супруги политика пострадала модель, которую обвиняемая встретила в гостинице Йоханнесбурга.

Как рассказали в полиции провинции Гаутенг, 52-летняя Грейс Мугабе напала на 20-летнюю модель Габриэлу Энгельс и ударила ее по лицу электрическим шнуром. Уголовное дело было возбуждено после того, как пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, передает BBC.

Конфликт модели и высокопоставленной иностранной особы произошел в отеле престижного пригорода Йоханнесбурга — Сэндтоне. Грейс остановилась в гостинице вместе с двумя сыновьями — Робертом и Чатунгой.

Со слов потерпевшей, она пришла на встречу с отпрысками Грейс вместе с приятелем. Телохранитель семьи Мугабе попросил визитеров подождать в отдельной комнате, пока к ним не вышли Роберт и Чатунга. В этот момент модель и подверглась нападению со стороны женщины со шнуром в руке. В тот момент Габриэла Энгельс не догадывалась, кто накинулся на нее.

Грейс хлестала девушку шнуром со штепселем на конце. В итоге потерпевшей пришлось спасаться бегством.

Габриэла добавила, что первую леди сопровождали десять охранников, но никто из них не вмешался и не остановил Грейс Мугабе. "Кровь была повсюду — на моих руках, на волосах, везде", — говорит пострадавшая.

Причина нападения на модель не известна. Сама Грейс Мугабе ситуацию не комментировала, передает РБК. Однако после возбуждения уголовного дела она явилась с повинной и сотрудничает со следствием, заявил министр внутренних дел ЮАР Фикил Мбалула. Заключать первую леди Зимбабве под стражу власти не стали.

Грейс Мугабе приехала в ЮАР для лечения травмы лодыжки, полученной в дорожной аварии месяц назад. Женщина не пользуется дипломатической неприкосновенностью, поскольку приехала в страну с частным визитом.

Грейс Мугабе родилась в ЮАР и жила в стране до 1970 года. Бывшая секретарша Роберта Мугабе, который фактически руководит Зимбабве с 1980 года, стала первой леди в 1996 году. Близкие отношения Мугабе с секретаршей, которая младше его на 41 год, получили одобрение со стороны его первой жены Салли, страдавшей от неизлечимой болезни.

Грейс родила Мугабе трех детей. В 2014 году она получила степень доктора наук по социологии в университете Зимбабве через два месяца после зачисления в вуз, не защищая диссертации. Спустя месяц Грейс возглавила женскую лигу Зимбабвийского африканского национального союза, который является правящей партией.

Недоброжелатели дали первой леди Зимбабве прозвище Гуччи Грейс (по названию итальянского дома моды Gucci) за ее тягу к роскоши. При этом Грейс также имеет репутацию филантропа.

На Грейс Мугабе и ее мужа наложены санкции Евросоюза и США. Из-за этого они не могут свободно перемещаться по миру.